Trabajador de limpieza en Texas orina en agua y contagia ETS

Lucio Catarino Díaz, un trabajador de limpieza en Houston, Texas, fue condenado a seis años de prisión tras declararse culpable de agresión agravada con un arma mortal.

El acusado orinó repetidamente en botellas y dispensadores de agua de una clínica médica, lo que resultó en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS) a varias empleadas.

La investigación inició en septiembre de 2022, cuando una trabajadora notó un olor y sabor anormal en el agua del dispensador.

Al notar que incluso su botella personal presentaba un olor desagradable y un color amarillento, instaló una cámara oculta en su escritorio.

