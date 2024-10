Transmite fuerza con el rojo, el color perfecto para otoño 2024

Si estás buscando el color perfecto para recibir el otoño de 2024, deja de buscar que aquí te dejamos la respuesta: rojo.

El rojo, en todas sus variantes, desde los tonos más brillantes hasta el intenso cereza, promete ser uno de los colores protagonistas de este otoño.

Así lo han señalado diseñadores como Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, quien ha marcado tendencia al presentar una campaña impactante.

En ella, la modelo brasileña Caroline Trentini aparece suspendida en el aire por un helicóptero, luciendo un elegante conjunto en un profundo tono granate.

Elevating elegance to the skies through Olivier Rousteing’s Fall-Winter 2024 collection. Inspired by the rich heritage of his beloved hometown Bordeaux, @ORousteing delves into his personal narrative to redefine elegance, drawing from the city’s innate beauty. #BALMAINFW24 pic.twitter.com/SGNdFQKnYr