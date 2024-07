Tras un año en misión, astronautas salen de hábitat simulado de Marte

Tras una misión de más de un año, los cuatro miembros de la tripulación de la NASA han salido de su hábitat simulado de Marte, ubicado en el centro espacial Johnson en Houston. Esta misión, que nunca dejó la Tierra, formó parte del proyecto Análogo de Exploración de Salud y Rendimiento de Tripulación (CHAPEA, por sus siglas en inglés).

CHAPEA's 4-person crew just exited their home after 378 days. ✅



They simulated a Mars mission to help assess health and performance in relation to Mars-realistic resource limitations in isolation and confinement. The door is officially open and the mission is complete. Congrats… pic.twitter.com/AbfaMrzw2n