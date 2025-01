Tristan da Cunha: secretos de la ciudad más aislada del mundo

Ubicado a casi 2,800 kilómetros de tierra firme en el Atlántico Sur, Tristan da Cunha es considerado el lugar habitado más remoto del mundo. Este archipiélago británico tiene como núcleo principal Edimburgo de los Siete Mares, una ciudad que alberga a 250 personas y es conocida como la más solitaria del planeta.

El archipiélago fue descubierto en 1506 por el navegante portugués Tristão da Cunha, aunque no fue colonizado hasta 1816, cuando el Reino Unido estableció una guarnición militar para prevenir intentos de rescate de Napoleón Bonaparte, exiliado en Santa Elena. Tras la retirada de los militares, un pequeño grupo de colonos civiles se quedó y fundó una comunidad autosuficiente.

🌊 Tristan da Cunha is the Atlantic’s LARGEST marine sanctuary

❌ Deep sea mining & bottom-trawling fishing are banned

🐧 Sharks, seals & penguins are protected

🐟 The UK has pledged to protect 30% of global oceans by 2030