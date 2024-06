Tu adicción por el café helado tiene una razón psicológica: expertos

Si alguna vez te preguntaste por qué es que de repente las personas pasan de tomar frappés y tés helados a café helado, déjanos decirte que varios expertos tienen la respuesta a tu duda.

Ellos consideran que existe una razón psicológica por la que decenas de personas ‘aman’ el café helado (iced coffee, en inglés) sin importar qué tanto calor o frío esté haciendo.

La psicóloga Deborah Gilman considera que para los amantes del café helado su consumo se ha convertido en un elemento más de sus rutinas diarias, por lo que no pueden ‘despegarse’ de él con tanta facilidad.

Así como tú tienes tu propia rutina, ya sea hacer 15 minutos de yoga al despertar o tomar un litro de agua antes de trabajar, un adicto a esta bebida piensa que realmente debe beber su café helado para iniciar su día, de otra forma, las siguientes horas sentirá que ‘algo le falta’.

La psicóloga declaró que tomar las mismas decisiones todos los días ‘ahorra energía mental’ para otras tareas y decisiones.

