Tu forma de mensajear revela si eres boomer, millennial o gen Z: NYP

Uno puede notar la diferencia entre generaciones al notar la forma de vestir de los otros, así como sus gustos musicales, sin embargo, hay algo que puede delatar a qué generación perteneces.

Algo tan simple y cotidiano como escribir un mensaje de texto, puede revelar si eres boomer, millennial o zoomer (parte de la generación Z).

New York Post dio a conocer la forma en la que Tyler Morgan, un influencer de TikTok puede determinar el grupo al que pertenece una persona por la manera en la que envía mensajes.

En su video ‘¿Qué tan viejo escribes?’ con más de 2,7 millones de vistas, el influencer tecnológico comentó que cualquiera que utilice ‘desliza para escribir’, probablemente es millennial, es decir, una persona nacida entre 1981 y 1996.

Si escribes rápido y con precisión con una mano, de seguro eres un zoomer y perteneces a la generación Z, o sea, alguien que nació entre 1997 y 2012.

Algo que pueden tener en común los millennials y los zoomers es la capacidad de escribir sin complicaciones con ambos pulgares, asegura Morgan en su video.

