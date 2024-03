Tu primera visita al ginecólogo: Todo lo que necesitas saber

La mayoría de las mujeres desde que comienzan a presentar cambios en sus cuerpos, se les advierte que cualquier dolor o incomodidad que tengan es algo ‘normal’ y que no pasa nada.

Lamentablemente, los dolores en especial durante la menstruación se pasan por alto, pensando que es algo que se espera cada mes, sin embargo, se recomienda acudir al ginecólogo ya que ese dolor podría ser signo de que algo más está pasando.

Una noche la joven tuvo un dolor insoportable en su apéndice, que causó que le descubrieran aquel quiste del tamaño de una naranja.

Cristina descubrió en la prepa que padecía Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) en una revisión médica que su maestro de Educación Física pidió a todos sus estudiantes.

La joven de 21 años había ignorado la sintomatología de esta condición.

"Tenía 17 años en ese entonces. No sabía qué significaba el SOP y no era algo que me preocupara demasiado" , comparte.