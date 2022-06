UK recomienda vacunas contra viruela del mono a población homosexual

Las autoridades británicas recomendaron ofrecer vacunas contra la viruela de mono a algunos hombres homosexuales y bisexuales con mayor riesgo de exposición del virus para ayudar a controlar el reciente brote del virus.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) dijo en un comunicado este martes que los médicos podrían vacunar a personas que “tienen varias parejas, participan en sexo grupal o van a lugares que ofrecen ‘sexo en el local’”.

Además el comunicado destaca que en la actualidad “el virus no se define como una infección de transmisión sexual, pero puede transmitirse por contacto cercano e íntimo que ocurre durante las relaciones sexuales”.

Hasta ahora las vacunas solo estaban disponibles para el personal de salud que atendía a enfermos de viruela símica o personal de limpieza que desinfectaba las zonas contaminadas por el virus. La vacuna fue creada para la viruela, una enfermedad afín, pero se cree que es efectiva en el 85% de los casos de la símica.

Hasta ahora, el 99% de los casos de viruela símica en Gran Bretaña han sido de hombres, la mayoría de ellos de preferencia homosexual, bisexual u hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Los científicos advierten que quien mantenga contacto físico estrecho con una persona infectada con viruela símica, su ropa o sábanas corre el riesgo de contagiarse, cualquiera que sea su orientación sexual.

Hay actualmente 793 casos de viruela símica en el Reino Unido, entre los más de 2 mil 100 casos registrados en 42 países del mundo. Todas las muertes se han reportado en África.

Hasta el mes pasado se habían registrado brotes importantes en África central y occidental, con más de 1.55 casos y 72 muertes sospechosas en una epidemia por separado. Nunca se han usado vacunas contra la viruela símica en África.

La semana pasada, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la trasmisión de la viruela símica en los países que nunca habían conocido la enfermedad era un hecho “inusual y preocupante”.

The global outbreak of #monkeypox is clearly unusual and concerning. I have decided to convene the Emergency Committee under the International Health Regulations on Thursday next week, to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern.