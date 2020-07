Un tercio de los niños del mundo está intoxicado por plomo: Unicef

NUEVA YORK.- “La intoxicación por plomo afecta a una enorme proporción de niños en una escala hasta ahora desconocida”, así lo dio a conocer un nuevo informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Pure Earth, una organización que tiene como objetivo crear un planeta limpio para los niños.

El informe titulado: The Toxic Truth: Children's exposure to lead pollution undermines a generation of potential (La verdad tóxica: la exposición de los niños a la contaminación por plomo socava el potencial de una generación), es un análisis de la exposición infantil al plomo realizado por el Instituto de Evaluación de la Métrica de la Salud (IHME) y verificado mediante un estudio aprobado para su publicación en Environmental Health Perspectives.

El material, el primero de este tipo, señala que alrededor de 1 de cada 3 niños, un total de hasta 800 millones a nivel mundial, tienen niveles de plomo en la sangre iguales o superiores a 5 microgramos por decilitro (µg/dL), es decir, el nivel en el que es necesaria una intervención. Casi la mitad de estos niños viven en Asia Meridional.

“El plomo, que apenas presenta síntomas al principio, causa estragos silenciosos en la salud y el desarrollo de los niños, con consecuencias posiblemente fatales”, dijo Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF.

Baterías de vehículos sumamente tóxicas

El plomo es una potente neurotoxina que causa daños irreparables en el cerebro de los niños. Es particularmente destructiva para los bebés y los niños menores de cinco años, ya que daña sus cerebros antes de que hayan tenido la oportunidad de desarrollarse plenamente, causándoles un deterioro neurológico, cognitivo y físico para toda la vida.

El informe señala que el reciclaje informal y deficiente de baterías de plomo es uno de los principales factores que contribuyen a la intoxicación por plomo de los niños que viven en países de ingresos bajos y medios, donde el número de vehículos se ha triplicado desde 2000.

“El aumento en la propiedad de vehículos, combinado con la falta de reglamentación e infraestructura para el reciclado de baterías de vehículos, ha dado lugar a que hasta el 50% de las baterías de plomo-ácido se reciclen de manera peligrosa en la economía sumergida”, refiere el comunicado.

Los trabajadores de pequeñas empresas de reciclado peligroso y a menudo ilegal rompen las cajas de las baterías, derraman ácido y polvo de plomo en el suelo y funden el plomo recuperado en hornos rudimentarios al aire libre que emiten humos tóxicos que envenenan a la comunidad circundante. A menudo, los trabajadores y la comunidad expuesta no son conscientes de que el plomo es una potente neurotoxina.

Finalmente en el informe se presentan cinco estudios monográficos de países donde la contaminación por plomo y otros desechos tóxicos de metales pesados han afectado a los niños. Se trata de Kathgora (Bangladesh), Tbilisi (Georgia), Agbogbloshie (Ghana), Pesarean (Indonesia) y el Estado de Morelos (México).