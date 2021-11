¡Una más a la lista! OMS aprueba la primera vacuna india "Covaxin"

La vacuna contra Covid, Covaxin, elaborada por los laboratorios indios Bharat Biotech, se ha convertido en unas de las sietes vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como dosis de emergencia.

Este miércoles la OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna india, en la actualidad solo se incluían las dosis creadas por Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm.

Esto hace un cambio enorme en ayuda para la sociedad, ya que esta aceptación crea una posibilidad de entrar a un programa COVAX, realizado por la organización de la ONU en coordinación con diversas agencias para distribuir a precios bajos y de manera equitativa las vacunas anticovid en todo el mundo.

The Emergency Use Listing approval by WHO validates the international safety and quality standards of COVAXIN®. Bharat Biotech is motivated to mitigate the worldwide pandemic. #Indianinnovationglobalvalidation #indiasfirstindigenouscovidvaccine #covid19 #covaxin @WHO pic.twitter.com/zN7wefyP5U