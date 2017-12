¿Quieres cabello y uñas fuertes? Incluye esto a tu dieta

Agencia

Ciudad de México.- La mayoría de las mujeres desean que su cabello crezca más rápido o que sus uñas sean más fuertes.

Existen toda clase de tratamientos para cabello y barnices que prometen hacerlo, pero puedes lograr esto gracias a los alimentos que consumes, informa el portal The HuffPost.

"No hay duda alguna de que lo que comes, y lo que no comes, puede afectar tu apariencia", dice Josh Axe, autor de Eat Dirt (Come tierra), y cofundador de Ancient Nutrition.

"Por ejemplo, alguien con deficiencia de hierro está en gran riesgo de perder cabello y de que sus uñas sean quebradizas así es que consumir alimentos ricos en hierro puede ayudar a mejorar la salud del pelo y de las uñas. Sobre todo, el comer una dieta con muchos nutrientes y alimentos nutritivos ayuda mucho para fomentar el crecimiento y la fuerza de tu pelo y uñas", añadió.

¿Qué tipo de alimentos tenemos que buscar?

Ácidos grasos omega 3: Alimentos como pescado silvestre, semillas de linaza, y nueces son ricos en ácidos grasos de omega 3 que son antiinflamatorios, balancean las hormonas y disminuyen la resequedad exterior.

Hierro: Fuentes importantes de hierro, incluyen alimentos como res, lentejas, frijoles blancos, y verduras de hoja verde. La deficiencia de este mineral puede provocar que el pelo se adelgace y que las uñas se resequen o se vuelvan quebradizas. Así es que hay que tomar con regularidad este nutriente.

Biotina (B7): La vitamina B que se encuentra en alimentos como huevos, salmón, queso de cabra, y almendras es crucial para mantener la salud del cabello, las uñas y la piel.

Zinc: Es otra vitamina esencial para la salud de la piel y las uñas porque ayuda al crecimiento y reparación de tejidos. Al igual que el hierro, la deficiencia de zinc afecta el crecimiento de éstos. Los alimentos con alto contenido de zinc son el cordero, las semillas de calabaza, los chícharos y las castañas.

Además de la dieta, la reducción del estrés también ayuda a tener una mejor apariencia. "Es necesario practicar alguna forma de relajación, como yoga, escribir un diario, rezar, etcétera, de manera regular y el equilibrio hormonal también ayuda al crecimiento de las uñas y el pelo. Los problemas de tiroides, el desequilibrio hormonal y el estrés crónico hacen que el cabello y las uñas no estén sanos", añade Axe.

¿Qué daña el cabello y las uñas? "Los alergenos, los alimentos procesados, la grasa transgénica, y el azúcar refinada tienen que evitarse. La cafeína y el alcohol tienen que tomarse sabiamente y con moderación", finalizó.