Oxford: Desarrollan prueba que detecta el COVID-19 en menos de 5 minutos

REINO UNIDO.- La Universidad de Oxford continúa en la lucha contra el COVID-19 no solo con la vacuna que desarrolla junto a la farmaceútica AstraZeneca, pues ha dado a conocer que desarrolló una prueba que detecta el Covid-19 en menos de cinco minutos.

A través de un comunicado el centro de estudios dio información sobre esta prueba diagnóstica, del cual se han dado también detalles en MedRxiv. La prueba desarrollada por la universidad inglesa sería capaz de diferenciar con precisión el SARS-CoV-2, así como otros patógenos respiratorios comunes, como son la influenza.

