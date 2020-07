¿Usar cubrebocas representa un peligro para la salud?

MÉXICO.- La gran cantidad de mitos, desinformación y rumores sobre la pandemia de coronavirus ha provocado que las personas duden de la letalidad de la cepa, así como de las consecuencias que acarrea el no acatar las medidas de higiene y distanciamiento social. Entre las dudas más persistentes destaca la de si es riesgoso usar cubrebocas.

El portal Medical Express refiere que sí implica un riesgo el uso del cubrebocas o mascarilla facial, pero cuando el que la porta “es un bebé o niño pequeño, debido a que podría asfixiarse”. Pero el resto de las personas puede y debería utilizar este objeto que se ha convertido en un elemento esencial de la vestimenta del 2020 y ya es parte de la nueva normalidad.

Benjamin Neuman, profesor de biología en la Universidad Texas A&M de Texarkana, afirmó en una entrevista brindada a Medical Express que “cuando hace humedad afuera, puede parecer que es más difícil respirar si no estás acostumbrado a usar una máscara. Pero las máscaras no disminuyen significativamente el oxígeno en el cuerpo”, a lo que agregó “el cuerpo es bastante bueno para adaptarse para mantener los niveles de oxígeno donde deben estar".

Tampoco hay evidencia de que el uso de máscaras cause infecciones fúngicas o bacterianas, según Davidson Hamer, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston. “Las mascarillas desechables deben usarse una vez y luego tirarse a la basura. Con máscaras de tela, es una buena idea lavarlas regularmente”.

¿Peligro con el CO2?

Por su parte, expertos en la salud desmitificaron aquellas ideas erróneas de que portar un cubrebocas representaba un peligro al exponer a las personas a respirar su propio CO2 o dióxido de carbono.

El doctor Daniel Pahua, académico de Salud Pública de la Universidad Autónoma de México (UNAM) explicó al portal AFP que al utilizar las mascarillas quirúrgicas, es decir aquellas que se venden en las farmacias, no se respira ningún desecho significativo ni CO2: “En el caso de la imagen, que es una mascarilla solo para partículas y no gases, no se acumulan los desechos al interior porque hay muchos puntos de fuga alrededor”.

Emilio Herrera, docente del programa de fisiopatología de la Universidad de Chile afirmó lo siguiente: “Nuestros desechos respiratorios son gases con partículas muy pequeñas que sí atraviesan la mascarilla. El principal desecho es el dióxido de carbono, cuyas partículas también la atraviesan y no se acumula”, acotó.

Finalmente, el epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud de Colombia, Carlos Pinto, añadió que las mascarillas como la de la imagen tienen como función filtrar gotas de saliva y mucosidad, “pero aún permiten que fluya el aire. Respirar CO2 en exceso es peligroso para el cuerpo. Sin embargo, las personas que usan tapabocas quirúrgicos o de tela no tienen ningún peligro”, puntualizó.