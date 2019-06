Si naciste antes de 1989 deberías de volver a vacunarte por este motivo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las personas que nacieron entre 1970 y 1989 podrían necesitar vacunarse nuevamente en contra del sarampión, debido a que este brote, que tiene lugar en Europa, Sudamérica y Estados Unidos mantiene en alerta a distintos organismos de salud del mundo.

De acuerdo a Excélsior, las personas nacidas antes de 1989 (dentro y fuera de Estados Unidos) deberían considerar vacunarse nuevamente contra el sarampión, debido a que antes de ese año sólo se aplicaba una dosis cuya efectividad es del 93%.

En el caso de los pacientes que se vacunaron entre 1963 y 1967, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos recomiendan que reciban la versión actual de esta vacuna pues en esos años se elaboraba con virus muertos.

Actualmente, los niños reciben 2 dosis de la triple viral, que los protege contra la rubeola, paperas y sarampión con una efectividad del 97%.

Aunque la aplicación de esta vacuna en adultos no es obligatoria, sí debe considerarse, sobre todo cuando se viaja de forma constante a países con brotes recientes de sarampión. De la misma forma, quienes no sepan si fueron o no vacunados durante su niñez deberían vacunarse para reducir riesgos.

Los síntomas de sarampión se presentan de 10 a 14 días después de la exposición al virus. Algunos son tos seca, conjuntivitis, dolor de garganta, fiebre, resfrío, salpullido, y/o manchas blancas con centro blanco azulado y fondo rojo en la boca e interior de las mejillas.