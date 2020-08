Verificado: director general de la OMS nunca dijo que “no habrá solución al coronavirus”

Una declaración del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue malinterpretada al grado de prácticamente desmoralizar a todo el mundo hispanohablante.

El lunes 3 de agosto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en conferencia de prensa que pese a los avances que se están produciendo en las últimas semanas en el desarrollo de una vacuna contra la Covid-19, “posiblemente no hay una solución”… pero esto no es del todo correcto.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo: