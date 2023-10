Conoce las mejores fotografías del universo de la NASA

Muchas veces cuando vemos hacia el cielo nocturno podemos ver a lo lejos pequeños destellos de luz y comenzamos a preguntarnos ¿qué será aquello que se encuentra a la distancia?

Algunos suponen que podrían tratarse de estrellas, otros que son planetas e incluso unos más esperan que sean galaxias muy muy lejanas.

Por desgracia, nuestros ojos no pueden captar tanta majestuosidad cósmica, pero por fortuna, la NASA ha sido la principal encargada de mostrar en gran definición imágenes impresionantes de los cientos de cuerpos celestes que se encuentran a millones de kilómetros del planeta Tierra.

Es tanta la belleza del vasto universo que te resumimos las mejores tomas que te dejarán impactado.

Los pilares de la creación

De seguro has escuchado o visto una imagen de una figura que se asemeja a una mano extendida en el universo, pues dejame decirte que esta formación fue nombrada como ‘Los pilares de la creación’ y están formados por inmensas nubes de polvo y gas, lo que permite que su figura se vea totalmente majestuosa y hermosa.

En un artículo, la Agencia Espacial estadounidense dio a conocer que la descomunal ‘mano’ se encuentra a 6.500 años luz de distancia y forma parte de la Nebulosa del Águila.

These views of the Pillars of Creation come from 2 different Webb instruments. Webb's NIRCam spotlights countless baby stars, while its MIRI instrument shows us the curtains of dust in detail. Learn more: https://t.co/mNW9x0wQ5M https://t.co/JvyLly4IJe — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) October 2, 2023

Los pilares de la creación han sido capturados por los telescopios espaciales Hubble y Webb de la NASA desde su descubrimiento en 1995.

En la fotografía de la izquierda, podrás notar que los pilares tienen tonalidades amarillas y naranjas y esto se debe a que la NIRCam del telescopio Webb capturó a la perfección las estrellas bebés a su alrededor.

Mientras que la imagen de la derecha tiene un color más sombrío y misterioso, ya que el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) está enfocado en capturar las cortinas de polvo de los pilares.

Galaxia NGC 5068

Es raro para los mortales como nosotros es raro que una galaxia como la NGC 5068 tenga números en su nombre, pero es una forma en la que las agencias espaciales identifican con facilidad a los cuerpos celestes.

La galaxia NGC 5068 fue descubierta en 1785 por el astrónomo William Herschel y gracias al telescopio espacial Hubble, podemos ver su forma espiral a pesar de los 17 millones de años luz de distancia que nos separan.

Welcome to NGC 5068!



Shining in this new Hubble image, this galaxy contains a bright central bar, which is a densely packed region of mature stars seen up top.



A black hole lurks behind the bar, tugging the stars together with its gravitational pull: https://t.co/Tt096tHWUv pic.twitter.com/b6mKMzlMJ2 — Hubble (@NASAHubble) October 6, 2023

Two space telescopes walk into a bar…



Barred galaxy NGC 5068, that is! The bright white bar in both images is a dense region of mature stars. Hubble's view is in ultraviolet, visible & near-infrared light, while Webb focuses on near & mid-infrared light: https://t.co/tiNiumrcsf pic.twitter.com/mzoqrjV2PR — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) October 6, 2023

Como podrás notar, del lado superior se ve una luz que destaca bastante, pues en esa parte se encuentran múltiples estrellas maduras y detrás de ellas, se encuentra un inmenso hoyo negro.

Es parte de la constelación Virgo y aquellas tonalidades rosas que ves en la imagen, son zonas de gas de hidrógeno ionizado donde están posadas estrellas jóvenes que aún tienen un largo camino por recorrer.

Impresionante, ¿no crees?

Vela Pulsar

Esta extraordinaria forma que le da cierto aire al escudo de la fuerza de Star Wars (pero de cabeza), se llama Vela Pulsar y en realidad son los restos (o secuelas) de lo que alguna vez fue una estrella.

Lo que logras apreciar en la fotografía capturada por el Hubble, es una tormenta de energía y partículas que ahora rondan por la infinidad del espacio.

Welcome to the Vela Pulsar!



A star that collapsed and exploded now sends a storm of energy into space.



This new image features data from Hubble (yellow), @ChandraXRay (purple) and the Imaging X-ray Polarimetry Explorer (light blue): https://t.co/jH9bypGlYb pic.twitter.com/MD2fIVKwk6 — Hubble (@NASAHubble) September 25, 2023

El Observatorio Chandra de rayos X señaló que para ellos, Vela Pulsar parece tener dos ojos largos y una diminuta boca delgada.

Si deseas ver más imágenes impresionantes del universo, lo único que tienes que hacer es entrar a la plataforma X (antes Twitter) y buscar las cuentas oficiales de la NASA, el telescopio Hubble o del telescopio James Webb y listo, podrás contemplar la belleza de las cientas de galaxias, estrellas y nebulosas.

Con información de la NASA