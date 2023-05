Vino Blanco mexicano es nombrado como el mejor del mundo

De nueva cuenta un vino mexicano fue nombrado como el mejor del mundo, recientemente se anunció que Cenzontle Blanco 2019, elaborado por el enólogo Jesús Rivera, en el Valle de Guadalupe, fue seleccionado como el Vino Blanco Revelación 2023 del Concours Mondial de Bruxelles (CMB).

Fue el mejor puntuado entre los de clase, siendo un logro mayor considerando que en la edición número 30 de esta competencia internacional se presentaron 7 mil 504 muestras de 50 naciones para ser catadas a ciegas por 320 jueces de todo el mundo.

Cenzontle Blanco 2019 es un ensamble de Sauvignon Blanc, Chardonnay y Palomino con crianza en barricas de roble francés, elaborado por Rivera para Finca El Empecinado en alianza con la vinícola El Cielo.

Descrito con color amarillo canario con destellos dorados, en la nariz tiene aromas de piña, manzana verde, chabacano, mandarina, guayaba y ligeras notas de mantequilla. Los expertos señalan que en la boca tiene un cuerpo medio y un agradable equilibrio entre acidez y alcohol.

Jesús Rivera vuelve a ser ganador en una categoría de un vino revelación: lo había hecho ya con Caipirinha 2016, como Tinto Revelación en 2019.

El director para Latinoamérica y Norteamérica del CMB, Carlos Borboa, resaltó que nunca en la historia de esta y otras competencias un mismo enólogo habia repetido el máximo premio con un tinto y un blanco.

85 vinos mexicanos obtuvieron una medalla en el CMB 2024. Cenzontle Blanco 2019, Vino Santo Domingo 2017 y Tres Raíces Pinot Noir 2021 fueron los que obtuvieron las medallas de “Gran oro” también se consiguieron 43 de oro y 39 platas.

