Virus porcino G4: ¿peligroso para la humanidad?; esto dicen los científicos

CHINA.- La pandemia por coronavirus mantiene en vilo a la sociedad del 2020, cada día los casos de infección aumentan, otros más se recuperan, pero es bien sabido que los servicios de salud se encuentran saturados. Es por ello que causó conmoción la noticia sobre un nuevo virus de gripe porcina proveniente de China. Por lo que a continuación compartimos más información acerca del genotipo de la gripe G4, con el objetivo de evitar especulaciones alrededor de la misma.

Se trata de un reciente estudio, el cual fue publicado por Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias (Proceedings of the National Academy of Sciences, en inglés), el diario oficial de la Academia Nacional de Ciencias (NAS) de los Estados Unidos. Dicha iinvestigación fue realizada en China con por un equipo de investigadores dirigido por Liu Jinhua de la Universidad Agrícola de China (CAU).

De acuerdo con el portal Chequeado, la investigación se basó en la vigilancia de la circulación del virus de la gripe en cerdos desde 2011 hasta 2018 en China para detectar posibles cepas con la capacidad de generar una pandemia, dado que a estos animales se los considera “portadores intermedios en la generación del virus de influenza pandémica”, según explica el propio estudio. Así, se detectó la circulación desde 2016 de un genotipo del virus de influenza denominado G4 EA H1N1. Es decir, no se trata de un virus nuevo sino de una nueva cepa emparentada genéticamente con el virus de la gripe H1N1, causante de la epidemia de 2009.

La revista científica Science publicó que se analizaron cerca de 30 mil hisopados nasales tomados de cerdos en mataderos en 10 provincias chinas, y otros mil de cerdos con síntomas respiratorios. Los estudios arrojaron como resultado 179 virus de la gripe porcina, la gran mayoría de los cuales eran G4 o una de las otras 5 cepas G del linaje aviar de Eurasia. “El virus G4 ha mostrado un fuerte aumento desde 2016, y es el genotipo predominante en circulación en cerdos detectados en al menos 10 provincias”, sostuvo.

Por otro lado, la investigación arrojó que el 10% de los trabajadores de la industria porcina estudiados tenían los anticuerpos del virus, mientras que entre trabajadores de entre 18 y 25 años el porcentaje aumentó al 20%. Además, los científicos encontraron anticuerpos contra la cepa G4 en el 4,4% de un grupo de 230 residentes cercanos –agregó la revista Science-. “Dicha capacidad de infección aumenta en gran medida la oportunidad de adaptación del virus en humanos y genera preocupación por la posible generación de virus pandémicos”, señalan los científicos.

Características del virus G4 EA H1N1

Los autores creen que este nuevo virus es una combinación de 3 linajes: uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la cepa H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana, que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina. Lo que hay que tener en cuenta es que la inmunidad preexistente de la población a la gripe estacional no proporciona protección contra los virus G4, indica la investigación.

El investigador Sun Honglei, el primer autor del artículo, dijo en diálogo con Science que la inclusión de genes de la gripe H1N1 2009 por parte de G4 “puede promover la adaptación del virus” y esto llevar a la transmisión de persona a persona”. Por lo tanto, “es necesario fortalecer la vigilancia” de los cerdos en China para detectar virus de la gripe.

Cabe mencionar que hasta el momento no hay evidencia disponible de que el virus G4 se transmita entre personas. Pues el mismo artículo científico enfatiza que las personas contagiadas lo fueron debido al contacto directo con cerdos.

“No hay evidencia de que G4 esté circulando en humanos, a pesar de 5 años de exposición prolongada. Ese es el contexto clave a tener en cuenta”, explicó en un hilo de Twitter Carl Bergstrom, docente de Biología en la Universidad de Washington, en los Estados Unidos.

Finalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó a través de Christian Lindmeie, su portavoz, que el organismo leerá cuidadosamente el estudio chino y que será importante colaborar en los hallazgos y vigilar las poblaciones de animales.