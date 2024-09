VPH: la infección de transmisión sexual silenciosa más común

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, afectando entre el 60% y el 80% de la población sexualmente activa en México, según datos de la Secretaría de Salud y expertos en la materia.

A pesar de su alta prevalencia, muchas personas, especialmente jóvenes de entre 18 y 30 años, no toman las medidas necesarias para prevenir o tratar esta infección, lo que podría comprometer su salud a largo plazo.

¿Por qué ocurre esto? Principalmente por la falta de información y los estigmas sociales que rodean al VPH. Lo alarmante es que en la mayoría de los casos esta infección es asintomática, lo que significa que muchas personas la portan y la transmiten sin saberlo.

Así fue el caso de Mariana, una joven de 22 años, cuyo diagnóstico de VPH llegó de forma inesperada, pues su intención inicial era simplemente realizarse una revisión ginecológica de rutina.

Durante la cita, su doctora le realizó un examen de Papanicolau y, posteriormente, le solicitó análisis de sangre para confirmar el diagnóstico.