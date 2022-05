En México se reportó el primer caso de la subvariante de ómicron, BA.5 la cual ha triplicado el número de casos en países como Sudáfrica pues tiene una menor inmunidad ante la vacuna contra el Covid-19.

El primer caso confirmado corresponde a un hombre de 45 años de edad, de la Ciudad de México, de acuerdo con la actualización del 23 de mayo de la plataforma GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data).

Además, el país ha registrado 46 casos positivos a otro sublinaje de ómicron denominado BA.2.12.1, el cual provocó un nuevo confinamiento en China y de acuerdo con los reportes nuevos casos van ganandoterritorio en Estados Unidos.

El caso más reciente fue el de un hombre de 21 años, de Ciudad de México, aunque se ha detectado la circulación de la variante desde hace un mes.

