Lukasz Fabianski sufre grave lesión en la victoria del West Ham

Momentos de preocupación se vivieron en el St Mary’s Stadium durante el encuentro entre Southampton y West Ham United, correspondiente a la Liga Premier, luego de que el portero Lukasz Fabianski sufriera una grave lesión en la cabeza.

El incidente ocurrió durante el primer tiempo, cuando Fabianski, de 39 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza al chocar con el rival Nathan Wood durante una jugada de tiro de esquina.

El arquero requirió atención médica en el terreno de juego y fue retirado en camilla bajo una ovación de los aficionados. El compromiso se detuvo durante ocho minutos mientras los médicos atendían al guardameta, quien fue trasladado a un hospital para una evaluación más detallada.

Aaron Ramsdale has run over to check on Lukasz Fabianski.



Respect pic.twitter.com/QE8HNhvgtN