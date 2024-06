A 48 días de París 2024, mexicanas viven la emoción en Francia

A 48 días de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de París 2024, dos hermanas mexicanas decidieron vivir la emoción de la justa deportiva más importante en las calles de Francia.

Lourdes y Miriam Zamudio, viajaron a la capital del amor y sede de los Juegos de este año para admirar la Torre Eiffel que hoy luce los cinco aros olímpicos.

We’re fast approaching. 🥹



The Olympic Rings are on the Eiffel Tower. @Paris2024, let’s do this! pic.twitter.com/STWl6uSnfS