A esta edad tampoco estoy para jugar todo: Messi descarta ir a los Olímpicos de París

Lionel Messi, uno de los futbolistas más destacados de la historia sorprendió a más de uno al anunciar que no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección de Argentina.

En una entrevista para ESPN, Messi explicó los motivos detrás de esta decisión y mencionó una conversación clave con Javier Mascherano, técnico del equipo olímpico argentino.

El delantero afirmó que la proximidad entre los calendarios de la Copa América y los Juegos Olímpicos es el punto crucial sobre su decisión de priorizar el torneo continental.

señaló Messi.

Messi tiene un historial significativo en los Juegos Olímpicos. Participó en Beijing 2008, donde se colgó la medalla de oro, uno de los logros más destacados de su carrera.

Recordando esa experiencia, Messi agregó: