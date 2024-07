A los 40 años, fallece Jacoby Jones, exreceptor de la NFL

El mundo del deporte está de luto con la trágica noticia del fallecimiento de Jacoby Jones, exreceptor de la NFL y estrella de los Ravens de Baltimore, a los 40 años. Los Texans de Houston, equipo donde Jones inició su carrera profesional, confirmaron su muerte el domingo sin revelar las causas.

Jones, recordado por su electrizante regreso de patada de 108 yardas en el Super Bowl XLVII, jugó en la NFL entre 2007 y 2015. Durante su carrera, formó parte de los Texans de Houston, Ravens de Baltimore, Chargers de San Diego y Steelers de Pittsburgh. Su desempeño con los Ravens fue crucial para el triunfo del equipo en su último Super Bowl.

My brother, you will truly be missed. They can’t take the memories and the hard work you put in on and off the football field. You always gave back and always a pillar in the community, a @Ravens for life 💜. Love ya JJ#RL52 #Ray #Lewis #52 #JacobyJones12 #Jacoby #Jones #12… pic.twitter.com/kfmb0DHHJb