Abierto de Australia 2025: Novak Djokovic clasifica a la semifinal

En un enfrentamiento memorable, Novak Djokovic logró remontar a Carlos Alcaraz y aseguró su lugar en las semifinales del Abierto de Australia 2025 tras una victoria en cuatro sets: 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Este triunfo mantiene vivo su sueño de alcanzar el codiciado título número 25 de Grand Slam.

El duelo fue intenso, especialmente en el último set, donde ambos jugadores dejaron todo en la cancha.

Un emocionante rally de 33 golpes marcó el intercambio más largo del partido, dejando a ambos jugadores exhaustos. Aunque Djokovic perdió la oportunidad de ponerse 5-2 arriba en ese momento, rápidamente corrigió el rumbo.

El enfrentamiento anterior entre ambos había sido en los Juegos Olímpicos de París, donde Djokovic derrotó a Alcaraz de manera contundente.

Esta vez, la batalla fue más equilibrada, pero en el punto de partido, el serbio provocó un error del español y cerró el encuentro tras 3 horas y 37 minutos de juego.

Este triunfo le asegura su semifinal número 50 en torneos de Grand Slam, un logro impresionante en su carrera.

