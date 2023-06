Abierto de Berín: Kvitova se enfrentará ante Vekić en la final de tenis

Donna Vekić jugará contra la dos veces campeona de Wimbledon, Petra Kvitova en la final del Abierto de Berlín después de que ambas ganaran dos veces el sábado.

Vekić, no clasificada, sorprendió a Maria Sakkari 6-4, 7-6 (8) en su semifinal, poco después de superar a Elina Avanesyan 6-2, 7-6 (0) en su partido atrasado por lluvia de cuartos de final.

The @bett1open final is set! 🔒 @Petra_Kvitova 🆚 @DonnaVekic will battle for Berlin glory 🤺 #bett1open pic.twitter.com/Czkj4cnG3o

La actividad del viernes fue aplazada en el torneo sobre hierba de Berlín, forzando la posposición de los cuartos de final al sábado.

La sexta favorita Sakkari derrotó a Marketa Vondroušova 7-6 (7), 6-1 pero fue incapaz de superar la persistencia de Vekić en la semifinal. La número 12 del ranking, hizo efectivo el cuarto match point en el desempate para ganar en dos horas, 16 minutos y avanzar a su segunda final de la temporada. Su primera sobre césped en cuatro años.

Introducing your first Berlin finalist! 👏



Another upset for Vekic as she takes down Sakkari 6-4, 7-6(8).#bett1open | @DonnaVekic pic.twitter.com/RizuHWiavM