AC Milán vs Inter Champions Semifinal Ida: todo lo que debes saber

Los Rosoneri y los Nerazzurri tendrán un enfrentamiento importante con las Semifinales de Ida la Champions 2022/23, el duelo se celebrará el miércoles 10 de mayo a las 13:00 horas (Horario del centro de México), en el Estadio San Siro, el derbi della Madonnina promete bastante.

AC Milán su temporada actual en la Serie A no ha sido lo que anticipaban tras 34 jornadas disputadas marchan quintos aferrándose a la Europa League, si bien es cierto que pueden competir por terminar dentro de los primeros cuatro que les den el boleto directo a la próxima Champions, en estas cuatro jornadas restantes también podría ser relegado a la Conference o de plano quedar fuera de competiciones europeas. Los dirigidos por Stefano Pioli en la actual edición del torneo internacional más importante del viejo continente tienen toda la intención de trascender prueba de ello es que en cuartos eliminaron con global de 2-1 al súper líder de Italia el Napoli.

