Acapulco: Abierto Mexicano de Tenis espera más del 50% de asistencia

A un día de que dio inicio el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, se espera más del 50 por ciento de asistencia, cerca del 60 al 70 por ciento en toda la semana.

Se espera que este evento cubra con algo de esperanza y fortaleza a los habitantes, tras el desastre que dejó a su paso el huracán Otis.

Aunque el estado aún se encuentra en un estatus de reconstrucción, la organización del torneo ATP 500 espera ver una gran cantidad de asistentes en los enfrentamientos de deportistas provenientes de Estados Unidos, Finlandia, Japón, Australia y de otras regiones del mundo.

El complejo Arena GNP tuvo algunas modificaciones en zonas específicas y otras se rediseñaron para ofrecer una mejor experiencia con una inversión de 200 millones de pesos.

Además, el torneo donará lo que se recaudó de entradas en las qualys y de la Tennis Talks (panel de charlas y conferencias con tenistas) a la Asociación Construyendo, la cual tiene como objetivo levantar los hogares de los locales.

United for Acapulco 💙🇲🇽@steftsitsipas will donate 1,000 usd for every ace he hits during the @AbiertoTelcel to the relief program for Acapulco.



In October of 2023, hurricane Otis caused catastrophic damage in Acapulco, impacting about 250,000 families, 80% of its hotels and… pic.twitter.com/F22fgYjgIc