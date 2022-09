Acevedo lanza mensaje tras su ausencia de la Selección Mexicana

Posiblemente, Carlos Acevedo sea de los pocos jugadores que unen a prensa y afición para "pedir" su llamado a la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, Gerardo "Tata" Martino no lo ve igual y no lo convocó para los próximos duelos ante Perú y Colombia, rumbo a la Copa del Mundo. Ante esto, el arquero de los Guerreros dio su postura.

"No hay injusticias. Yo voy a seguir trabajando al máximo, todavía no es la lista final. Hay una frase que me encanta y se la doy a todo aquel que me ha dado esas buenas vibras y es que la ‘esperanza muere al final" , declaró Acevedo tras el empate (3-3) ante el América.

90' Fin del partido en el Azteca. ¡Orgulloso de este equipo! ¡Seguimos sumando y cerramos con dos partidos en casa, carajo! ⚔️🇳🇬🔥 #ModoRevancha pic.twitter.com/PVyTlTED7N — Club Santos (@ClubSantos) September 15, 2022

El portero de 26 años no niega que fue un duro golpe no verse en la lista del "Tata"; sin embargo, asegura que no bajará los brazos por colarse al Mundial de Qatar 2022.

"Hay cosas para mejorar por supuesto y voy a seguir al final. Somos personas, a veces la gente no ve ese lado, somos humanos, tenemos emociones encontradas, pero bueno, esto a mi me motiva a seguir trabajando con mi esencia, no voy a cruzar los brazos porque esto no se acaba hasta que se acaba" , agregó.

Convocados de la Selección Mexicana

En la convocatoria del representativo azteca destacan la ya mencionada ausencia del portero Carlos Acevedo, el mediocampista Marcelo Flores y el defensa Julián Araujo. Tanto Rogelio Funes Mori como Santiago Giménez fueron incluidos.

A continuación dejamos la lista de oficinas del cuando tricios que asistirá a Qatar 2022.

Porteros

- Rodolfo Cota (León)

- Guillermo Ochoa (América)

- Alfredo Talavera (Juárez)

Defensas

- Kevin Álvarez (Pachuca)

- Jesús Angulo (Tigres)

- Néstor Araujo (América)

- Gerardo Arteaga (Genk)

- Héctor Moreno (Monterrey)

- César Montes (Monterrey)

- Jorge Sánchez (Ajax)

- Johan Vásquez (Cremonense)

- Edson Álvarez (Ajax)

Medios

- Roberto Alvarado (Chivas)

- Uriel Antuna (Cruz Azul)

- Fernando Beltrán (Chivas)

- Luis Chávez (Pachuca)

- Andrés Guardado (Betis)

- Erick Gutiérrez (PSV)

- Héctor Herrera (Dynamo Houston)

- Diego Lainez (Sporting Braga)

- Orbelín Pineda (AEK Athenas)

- Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

- Luis Romo (Monterrey)

- Erick Sánchez (Pachuca)

Delanteros

- Rogelio Funes Mori (Monterrey)

- Santiago Giménez (Feyenoord)

- Raúl Jiménez (Wolverhampton)

- Hirving ‘Chucky’ Lozano (Napoli)

- Henry Martin (América)

- Alexis Vega (Chivas)

Con información de El Universal