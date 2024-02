Activan a McKinnon: Chiefs toman medidas para el Super Bowl tras lesión de Thuney

Los Chiefs de Kansas City han tomado decisiones importantes de cara al Super Bowl contra los 49ers de San Francisco. Joe Thuney, guardia izquierdo destacado, fue colocado en la lista de lesionados debido a una lesión en el pectoral sufrida durante la ronda divisional en Buffalo.

Para cubrir su ausencia, el equipo activó al corredor Jerick McKinnon, quien aportará su experiencia al plantel. Ante la baja de Thuney, el veterano suplente Nick Allegretti asumirá el rol de titular por segunda vez en un Super Bowl, demostrando su capacidad para enfrentar desafíos de alto nivel.

Brian Baldinger said, "I didn't see a dropoff." when referring to Nick Allegretti's performance last Sunday. I love to hear this because he was the one replacing Joe Thuney. 😤🔥pic.twitter.com/3dvCyTOlQ7