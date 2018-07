Acusan a Checo Pérez por quiebra de Force India

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- En medio de los días más difíciles de la escudería Force India, Sergio Pérez ha buscado mantener al equipo en operación y "salvar el trabajo" de sus 400 compañeros.

Pérez, quien además de piloto es acreedor del equipo, aclaró mediante un comunicado su actuación de los últimos días para tratar de que no cierre el equipo, luego de ser acusado como uno de los responsables de la quiebra del equipo.

"Force India ha estado pasando por una situación financiera crítica durante algún tiempo. El miércoles, uno de los acreedores estaba en la corte de Londres tratando de liquidar al equipo", expone Pérez. "Significaba que el equipo se cerraría inmediatamente y todos perderían sus trabajos."

El volante mexicano, sin embargo, dijo que interpuso un recurso legal diferente.

Al ser yo un acreedor del equipo, me pidieron que utilizara un proceso legal diferente en los tribunales ingleses llamado ‘Administración’, que permite a una empresa continuar operando mientras se encuentra un nuevo propietario.

“Me han pedido que empujara en esa ruta para salvar 400 empleos en esta fábrica. Esa es la foto en grande. Es una posición difícil: estar en medio y no solo poder concentrarte en manejar.

“Sin duda es una semana muy intensa en lo anímico y lo mental. Poca gente está bien informada de la situación, pero el equipo ha sido increíble, haciendo un gran trabajo. Veo muchas cosas en la prensa que no son verdad”, añadió.

El dueño de la escudería, Vijay Mallya, tiene una orden de extradición en su contra desde India por un posible fraude.

Pérez y su coequipero, el francés Esteban Ocon, participan este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, el último antes de la tradicional pausa de un mes en la temporada, periodo que aprovechará Force India para buscar un nuevo dueño.

A través de este tweet, el mexicano respondió a las acusaciones:

Thank you everyone for your support, better days are coming! 🙏🙌 ••• Gracias a todos por su apoyo, vendrán días mejores!!! 🙏🙌 pic.twitter.com/A8466Umd2x