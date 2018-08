Redes acusan a Mr. Niebla de luchar en estado de ebriedad

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la función de los martes en la Arena México, Mr. Niebla hizo pareja con Negro Casas y Rey Bucanero para medirse a Volador, Mistico y Atlantis en el evento estelar pero duró menos de 3 minutos. ¿La razón? En redes acusan a Niebla de subir borracho al cuadrilátero.

En redes sociales circula un video de la función estelar del CMLL donde detallan el accionar del "Apestoso", quien presuntamente se encontraba en estado inconveniente al arrancar la función, informó Vanguardia MX.

El video muestra a Niebla cayéndose al momento de subir a las cuerdas mientras lo presentaban. Al iniciar la lucha, Mr. Niebla no subió al ring y estuvo peleando con Volador a las afueras del rombo de batalla.

También te puede interesar: Infantino regala tarjeta roja a Trump y así la planea usar

Cuando fue momento de subir, se volvió a resbalar y solamente llegó a que le levantaran la mano debido a que sus compañeros habían ganado la primera caída.

En la segunda caída, el luchador entra para ayudar a su equipo pero luce errático, muy lento a los demás. Volador, cansado decide quitarle la máscara y terminar el encuentro en menos de tres minutos.

Los comentaristas estaban extrañados por la actitud del Volador, pero el video muestra un tanto enojado al gladiador, por la actitud de Mr. Niebla.

En una entrevista reciente, el luchador, Mr. Niebla habló sobre su problema del alcoholismo y esperaba superar su enfermedad.

"He tenido mis bajas como ya muchos saben. Tengo problemas con mi alcoholismo, pero eso no es un impedimento para seguir adelanten ahí está la muestra. Mr Niebla no es un luchador borracho como muchos me critican. Ahí está la muestra, ahí está la gente que paga su boleto por ver un espectáculo de Mr. Niebla”.