Adam Peaty logra bronce en el Mundial de natación tras período de descanso por salud mental

Adam Peaty, el nadador británico conocido por sus impresionantes récords en los 100 metros estilo pecho, regresó triunfalmente a la alta competición en el campeonato mundial de natación. Tras una ausencia prolongada debido a preocupaciones de salud mental, Peaty se llevó la medalla de bronce en esta exigente prueba.

El oro fue para el estadounidense Nic Fink con un tiempo de 58.57 segundos, seguido de cerca por el italiano Nicolo Martinenghi con 58.84. Aunque Peaty no pudo alcanzar su marca récord mundial de 56.88 establecida en 2019, su regreso a la competición es un hito significativo y un paso adelante en su camino hacia los Juegos Olímpicos de París, donde espera brillar nuevamente.

Peaty no se afeitó el bigote rojo y usó unos aretes ovalados en la final. Empezó lento y nunca pudo recuperarse, pero su gran objetivo para esta temporada es competir en los Juegos Olímpicos de París.

“Estoy algo decepcionado con la ejecución”, comentó Peaty. “Pero en eso tendré que enfocarme en los próximos cinco meses”.

Peaty, quien se alejó de las competencias el año pasado al lidiar con depresión y abuso de bebidas alcohólicas tras una rutilante racha de logros, ganó el oro de los 100 pecho de los dos pasados Juegos Olímpicos, además de los títulos mundiales en 2015, 2017 y 2019.

“Es agridulce, porque me llevo una medalla que no me esperaba”, dijo Peaty.

“It’s taken a lot to fight back,” @adam_peaty tells me after World🥉.



“I’m a little bit disappointed with the time, but it’s key learning & at this time of the season a failure is a good thing.



“It’s still a medal at the end of the day & it’s great to be part of that.” pic.twitter.com/PuIwjvTUd5