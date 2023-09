¿Adiós a Red Bull? Checo Pérez busca mejorar su desempeño

Sergio Pérez tiene dos cosas claras respecto a su futuro en la Fórmula Uno: quiere estar en 2026 y si no es en Red Bull será en otro equipo.

Checo Pérez llegó a Red Bull para la temporada 2021 por dos años y firmó una extensión de contrato hasta 2024, pero la semana pasada, en una charla con uno de sus patrocinadores, dio a conocer su intención de mantenerse en la Fórmula Uno hasta 2026, cuando se presente el nuevo reglamento de la máxima categoría.

En una entrevista realizada por DAZN España, Checo mencionó que lo más importante para él, es mejorar su rendimiento en la pista con apoyo del equipo adecuado.

A pocos meses de que finalice el contrato con su actual escudería, señaló que hasta su debido momento, hará todo lo posible por ganar más carreras.

En su primera temporada con Red Bull, Checo fue factor clave para que Max Verstappen se llevara el campeonato en 2021 y al año siguiente, el mexicano aportó a que Red Bull volviera al trono entre los Constructores.

Ahora en 2023 se mantiene como sublíder del mundial con un total de 219 puntos.

La Fórmula Uno compartió en sus redes sociales el momento en el que Sergio Pérez y Carlos Sainz Jr. llegaron a la sala de enfriamiento, en la cual los pilotos descansan un momento tras la carrera y esperan el comienzo de la ceremonia de premiación en el podio.

Durante el Gran Premio de Italia, Checo intentó varias maniobras para rebasar a Sainz Jr. y quitarle el segundo lugar, lo cual logró en la vuelta 46 (de 51).

En el video se aprecia que Sainz Jr. acepta que Checo le hizo un buen rebase y el tapatío le dice ‘te quedaste sin batería, ¿no?’.

Esa lucha por el segundo lugar en Monza hizo que en la conferencia de prensa post carrera ambos pilotos bromearan con el título de ‘Ministro de Defensa’, para Carlos Sainz Jr. y ‘Ministro de Ataque’, por parte de Checo Pérez.

The cooldown room: Monza edition 🇮🇹



Checo: "You were moving late, right?"

Carlos: "I was moving late, but on time, Checo!"#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/xnLv2ro7j1