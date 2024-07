¡Adiós John Cena! Anuncia su retiro de la WWE para 2025

Los fans de la lucha libre y seguidores de John Cena recibieron una noticia impactante: el icónico luchador y actor ha anunciado su retiro definitivo de la World Wrestling Entertainment (WWE) en 2025. La revelación se hizo durante una presentación en el evento WWE Money in the Bank en Canadá, según informó Rolling Stone.

John Cena, de 47 años, considerado uno de los mejores luchadores de la historia, aseguró que 2025 será su último año en los cuadriláteros. Para conmemorar su retiro, Cena llevará a cabo una gira de despedida, dando a sus seguidores una última oportunidad para verlo en acción.

Cena, quien se unió a la WWE en 2001, ha tenido una carrera estelar en la lucha libre, acumulando numerosos títulos y reconocimientos. Sin embargo, su talento no se ha limitado solo al ring. También ha forjado una exitosa carrera en el cine, protagonizando películas como "The Marine", "El Escuadrón Suicida", la saga "Rápidos y Furiosos" y "Bumblebee", entre otros.

The Greatest of All Time. @JohnCena #MITB pic.twitter.com/2IXxYx3Y8Z

En una conferencia de prensa posterior, Cena clarificó que, aunque se retirará de la lucha libre activa, su intención es seguir formando parte de la WWE y contribuir al deporte de alguna manera. Esta declaración ha dejado una puerta abierta para su futura participación en la WWE, posiblemente en roles administrativos o promocionales.

John Cena ha sido un pilar fundamental en la WWE y su retiro marcará el fin de una era. Sus contribuciones al deporte y entretenimiento han dejado una huella imborrable en la industria y en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. La gira de despedida de Cena en 2025 promete ser un evento monumental, celebrando la carrera de uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2