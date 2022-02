¿Adiós, Marcelo Flores? Entrenador de Canadá buscará arrebatárselo a México

La eliminatoria de la Concacaf tiene como gran revelación a la selección de Canadá, quien se afianzó con el liderato luego de derrotar a Estados Unidos. Además, cuenta con una gran generación de jugadores, que mezclan juventud y calidad, y gracias a eso tienen también en la mira a un futbolista mexicano.

La gran revelación de la presente eliminatoria de la Concacaf es la selección de Canadá, quien se mantuvo con el liderato tras derrotar a Estados Unidos. Por otro lado, cuenta con una generación de jugadores, que demuestran una combinación entre juventud y calidad, por lo que tienen también en la mira a un futbolista mexicano para sumar más armas a su equipo.

John Herdman, director técnico de la "Hoja de Maple", le mandó un mensaje especial a la Selección Mexicana y a Marcelo Flores, el joven futbolista que está brillando en las divisiones inferiores del Arsenal y que cuenta con las cualidades para sobresalir en el futuro.

Marcelo Flores ya ha portado la camiseta mexicana en divisiones inferiores, además ya tuvo minutos con la selección mayor cuando enfrentaron a Chile en diciembre pasado; sin embargo, aún puede tomar la decisión de representar a la Selección de Canadá.

𝗧𝗵𝗮𝘁 finish 💥

𝗧𝗵𝗮𝘁 celebration 🤯



Take it away, Marcelo Flores 😎🇲🇽#AFCU21 | @PapaJohnsTrophy 🏆 pic.twitter.com/9l31HJmd9a