Adrian Newey deja Red Bull y podría unirse a Aston Martin

El futuro de Adrian Newey parece estar llegando a su fin en la Fórmula 1. Según fuentes británicas, el anuncio oficial de la llegada del renombrado ingeniero a Aston Martin podría ser cuestión de días.

Este movimiento significaría que Lawrence Stroll, propietario del equipo británico, conseguiría incorporar a una de las figuras más destacadas del automovilismo de los últimos años, tras su exitoso paso por Red Bull Racing.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.



The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/FSSHqzieip