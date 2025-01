AEW Dynamite 2025: horario, dónde ver y cartelera Fight for the Fallen

All Elite Wrestling (AEW) iniciará el 2025 con un episodio muy esperado de AEW Dynamite: Fight for the Fallen, el próximo 1 de enero.

Este evento será transmitido en vivo desde el Harrah's Cherokee Center en Asheville, Carolina del Norte, y promete mucha acción dentro del ring.

TOMORROW!



It’s the Mother of All Simulcasts as #AEWDynamite presents Fight for the Fallen LIVE from Asheville, NC at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork AND @StreamOnMax featuring the fallout from the #AEWWorldsEnd PPV! pic.twitter.com/TBVQjaC0xG