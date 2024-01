Agenda deportiva: Definen invitados al Super Bowl 2024

Esta es la Agenda Deportiva del 28 de enero, en dónde te daremos a conocer noticias sobre el Super Bowl 2024, de la Liga MX.

Descubre hoy a los invitados destacados del Super Bowl 58 en Las Vegas, donde los Jefes de Kansas City se enfrentarán a los Cuervos de Baltimore a las 14:00 horas (hora local), definiendo al monarca de la Conferencia Americana. Más tarde, los Leones de Detroit se medirán a los 49ers de San Francisco a las 17:30 horas en la emocionante definición de la Conferencia Nacional.

¿Cuándo será el Super Bowl 2024?

La fecha confirmada es el próximo domingo 11 de febrero de 2024, repleto de emoción y acción. La edición LVIII del Super Tazón se llevará a cabo en Paradise, Nevada, dentro del estadio impresionante de Las Vegas Raiders, el Allegiant.

En cuanto a la agenda deportiva de los Playoffs de la NFL 2024, la intensidad promete aumentar. Después de la primera semana, los enfrentamientos son los siguientes:

- Sábado 13 de enero: Houston Texans vs. Cleveland Browns y Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins.

- Domingo 14 de enero: Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers, y Detroit Lions vs. Los Angeles Rams.

Espectáculo de medio tiempo

Usher, el talentoso cantante de R&B, Dance y Pop, será el encargado de animar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2024. La confirmación por parte de la NFL y Apple Music ha generado gran expectación, prometiendo una presentación inolvidable que elevará la experiencia del evento.

Liga MX

Liga MX también se suma a la acción. Los Pumas buscan su segundo triunfo como locales en el Clausura 2024 al enfrentarse al Pachuca a las 17:15 horas en el Estadio Olímpico Universitario por la Jornada 3. La actividad dominical se completará con los emocionantes partidos:

- Atlas vs Juárez a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco.

- Querétaro vs Tigres a las 21:00 horas en el Estadio Corregidora.

No te pierdas estos encuentros deportivos y reserva tus fechas para disfrutar de toda la emoción.