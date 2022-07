El América ahora enfrentará al Manchester City como parte de los partidos de pretemporada de algunos clubes europeos por los Estados Unidos.

Tras la derrota 2-1 de las Águilas de Fernando Ortiz ante el Chelsea, ahora jugarán contra el Manchester City.

El cuadro mexicano, que ya está en acción en el Apertura 2022 de la Liga MX arribó a los Estados Unidos luego de su compromiso de la Jornada 3 donde derrotaron 1-0 al Toluca en el Estadio Azteca.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Manchester City?

El América vs Manchester City se jugará el miércoles 20 de julio a las 19:00 horas.

El duelo se diputará en el NRG Stadium, en Houston.

La transmisión del mismo estará por TUDN.

El guardameta mexicano, Guillermo Ochoa no le dio miedo asegurar que el América y el Real Madrid tienen algo en común. Fue el miércoles 6 de julio cuando el arquero de la Selección Mexicana comparó a las Águilas con "los merengues", durante una conferencia de prensa.

"No me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para afición y prensa, lo que representa para los rivales enfrentarlos" , aseveró el portero.

