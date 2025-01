Alan Cleland: primer mexicano en el Tour Mundial 2025 de la Liga Mundial Surf.

Alan Cleland Quiñonez, originario de Boca de Pascuales, Colima, logró ingresar al Tour Mundial 2025 de la Liga Mundial de Surf (WSL), convirtiéndose en el primer mexicano en competir en este circuito de élite. La temporada iniciará el 27 de enero en Oahu, Hawái.

El surfista de 22 años obtuvo su lugar en el máximo circuito tras la salida del estadounidense John Florence.

La WSL confirmó su inclusión en un comunicado oficial, donde también anunció el regreso de la hawaiana Luana Silva:

Stephanie Gilmore and John John Florence announced competitive pauses for the 2025 Championship Tour season. John and Stephanie will receive the 2026 Season Wildcards.



We will welcome Mexico’s Alan Cleland Jr., who will make history as the first Mexican surfer on the CT. Luana… pic.twitter.com/tB1LlIvuGT