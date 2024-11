Alaric Jackson, suspendido en los primeros dos partidos de NFL

Alaric Jackson, tackle izquierdo titular de los Rams de Los Ángeles, ha sido suspendido sin goce de sueldo para los primeros dos partidos de la temporada 2024 de la NFL. La liga anunció la suspensión este viernes, citando una infracción a la política de conducta personal, aunque no se dieron más detalles sobre la causa específica.

Jackson, quien inició 15 partidos de temporada regular y uno de postemporada como tackle izquierdo la temporada pasada, ha sido una pieza clave en la línea ofensiva de los Rams desde el retiro de Andrew Whitworth.

For any Rams Fan who is curious about what could have led to Alaric Jackson's Suspension due to Violating NFL's Personal Conduct Policy, here is this list of violations that will get a player in trouble...#Rams#RamsHouse pic.twitter.com/ys3rygr17Y