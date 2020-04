Aldon Smith regresa a la NFL luego de cinco años

Dallas.- Aldon Smith, ex ala defensive de los San Francisco 49ers y Raiders y quien no ha jugado en la NFL desde 2015, regresará al emparrillado ya que firmó un contrato por un año con los Vaqueros de Dallas.

Smith, quien tiene 30 años en este momento, recibió una oferta por 4 millones de dólares.

El ex jugador de los 49ers y Raiders era uno de los mejores pass rushers de la NFL antes de meterse en problemas de drogas, alcohol y armas.

De acuerdo con Jay Glazer, de Fox Sports, el jugador está sobrio y limpio, además de que está listo para revivir su carrera en la NFL.

Breaking News from @JayGlazer live on FS1:



The @dallascowboys have agreed to terms with former Pro Bowl Edge Rusher Aldon Smith on a 1-year deal. Smith is coming back after a 4-year layoff. pic.twitter.com/DaZIiiykEr