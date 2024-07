Alexa Moreno termina el sueño olímpico: queda fuera en salto de caballo.

Termina el sueño olímpico para Alexa Moreno: quedó fuera de la final de salto de caballo.

Alexa Moreno queda oficialmente fuera de la clasificación para la Final de salto de caballo, terminando así su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La mexicana dejó escapar oportunidades de oro en su especialidad, el salto de caballo, no pudiendo meterse a la final.