Alpine presume los colores de su nuevo auto para la temporada 2024

La escudería Alpine presumió en sus redes sociales su totalmente único y deslumbrante auto A524, con el que planea conquistar las pistas de la temporada 2024 de la Fórmula 1 que dará inicio en las siguientes semanas.

Todo el equipo, incluidos los pilotos estrella deberán mejorar sus habilidades para no repetir lo que pasó la campaña pasada, donde terminaron fuera del Top 5 en el Campeonato de Constructores.

Como lo advirtió desde diciembre pasado el director técnico de la formación francesa, Matt Harman, el monoplaza con el que competirá en la máxima categoría este año es completamente nuevo de acuerdo con lo develado este miércoles en Enstone, Gran Bretaña, en que también vio la luz su auto que participarán en el WEC, el A424 LMDh.

El color rosa de su principal patrocinador la campaña pasada se mantuvo en el auto y el morro del auto de Esteban Ocon será de este color, mientras que el de su compañero Pierre Gasly será azul en las carreras de este año.

Harman explicó que se trabajó mucho en poner a punto al coche para su rendimiento y por supuesto en la comodidad de los pilotos a través de un sistema complejo y arriesgado pero efectivo.

Ocon y Gasly, así como el piloto reserva, Jack Doohan, se dijeron emocionados por el nuevo auto y confiaron en tener un buen desempeño en la temporada que está por iniciar, pues tras probar el monoplaza en el simulador hace unos días se sintieron muy confiados.

El A524 está contemplado para un Shakedown el 20 de febrero antes de los tres días de pruebas en Bahrein, del 21 al 23 de ese mes y el inicio de la temporada 2024 una semana después.

