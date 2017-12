NFL multa a Kamara por usar zapatos de 'Navidad' en partido

Agencia

Ciudad de México.- El corredor de los New Orleans Saints, Alvin Kamara fue castigado por el "grinch".

El jueves, Kamara anunció a través de sus redes sociales que había sido multado por la NFL, luego de utilizar calzado de color rojo durante el partido de la semana 16 frente a los Atlanta Falcons, informa el portal ESPN.

El jugador salió al campo con unos zapatos rojos que no son parte de los colores negro, dorado y blanco de los Saints, violando las reglas de uniforme.

Las reglas de la NFL estipulan que los jugadores que utilicen algo diferente a los colores del equipo serán multados, aunque la liga no ha confirmado que este sea el caso.

"Sentí la Navidad y todos están en ese espíritu así que ¿por qué no? Espero que no me vaya muy mal", comentó Kamara antes que su compañero Mark Ingram comentara lo siguiente: "Si lo multan, serán el Grinch", externó y su compañero estuvo de acuerdo: "No sean el Grinch. No sean el Grinch".

Kamara agregó, tras la victoria ante Atlanta que, en caso de recibir una sanción económica, comenzaría con una página de GoFundMe. "Si la liga quiere ser el Grinch. No hay problema", dijo. "Con lo que reciba de GoFundMe pagaré la multa y el resto lo donaré a la caridad".

De acuerdo al reglamento de la liga, las multas por primera infracción a las reglas de uniforme de la NFL es de 6 mil 076 dólares.