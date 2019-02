Agencias

La popular actriz argentina Natacha Jaitt, quien fuera protagonista de un escándalo mediático por haber mantenido una relación extramarital con el ex futbolista Diego Latorre, recordado en México por jugar para el Cruz Azul y el Celaya, fue hallada muerta la madrugada de este sábado.

La mujer, de 41 años, estaba desnuda sobre una cama en un local de la localidad bonaerense de Benavídez, en Argentina, y los resultados preliminares de la autopsia apuntan a un fallo multiorgánico, sin signos de violencia en el cuerpo y con restos de cocaína en las fosas nasales.

En uno de sus escándalos, la actriz contó intimidades con el ex futbolista a los medios y hasta enfrentó a la pareja de Latorre, actual comentarista deportivo.

Cabe señalar que la imagen de Jaitt cobró gran exposición pública en 2018 al señalar que tenía información sobre casos de abuso sexual en las categorías inferiores en el equipo Independiente de Avellaneda.

En medio de ese otro escándalo, la mujer, que alcanzó popularidad en España por concursar en el programa «Gran Hermano», llegó a escribir en Twitter que podían matarla.

«No me voy a suicidar, no me voy a pasar de 'merca' (droga) y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit», anotó.