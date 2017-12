Álvaro Morata dedica gol a su esposa y recibe tarjeta amarilla

Agencia

INGLATERRA.- Uno de los delanteros del Chelsea no podrá jugar el próximo partido de la Premier League ante el Everton, al recibir la quinta tarjeta amarilla, luego de celebrar su gol ante el Bournemouth metiéndose el balón debajo de la camiseta.

Se trata de Álvaro Morata, quien ya había acumulado varías amonestaciones. Esta celebración, durante el partido disputado este miércoles, estuvo dedicada a su esposa, la modelo italiana Alice Campello, quien dará a luz al primer hijo de la pareja.

El gol de Morata dio la clasificación a Chelsea para las semifinales de la Copa de la Liga, en las que se enfrentará al Arsenal.

Morata marcó el gol de la victoria ante el Bournemotuh en el minuto 91 y se llevó el dedo pulgar a la boca simbolizando un chupete, al mismo tiempo que se metió el balón debajo de la camiseta.

Esta acción le costó la quinta amarilla de la temporada y, por lo tanto, cumplirá un partido de sanción.

El delantero, que ha anotado nueve goles esta temporada con los Blues en la Premier League, no podrá estar en el encuentro de este fin de semana ante el Everton en Goodison Park.

Morata y Campello se casaron el pasado verano en Venecia y en los últimos días se ha conocido que la italiana está embarazada.

Conte says Morata would have started against Everton so now the boss must prepare a new plan for the game in training before the trip north.