Amenazan de muerte al portero de Liverpool tras derrota

Ciudad de México.- La policía británica anunció este domingo que investigará las amenazas de muerte en las redes sociales contra el portero del Liverpool Loris Karius, al día siguiente del triunfo del Real Madrid en la Final de la Liga de Campeones (3-1), en la que el arquero fue protagonista negativo.

El guardameta de 24 años cometió dos graves errores que costaron dos goles a su equipo: el primero (el del 1-0) fue un pase con la mano que interceptó el francés Karim Benzema y que metió el pie para enviar la pelota a la red. En el segundo (el 3-1), un disparo lejano de Gareth Bale dobló las manos de Karius y el balón se coló en el arco, informa el portal Medio Tiempo.

Karius, que rompió a llorar tras el partido, se disculpó en varias ocasiones ante la prensa y los aficionados Reds desplazados a Kiev, pero parece que eso no calmó los ánimos de algunos hinchas del Liverpool.

