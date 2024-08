América derrota al Atlas y pasa a octavos de final de la Leagues Cup

Con un gol espectacular de Henry Martín, el América aseguró su clasificación a los octavos de final de la Leagues Cup, venciendo 2-1 al Atlas.

En un momento crucial del partido, cuando el marcador estaba empatado y el encuentro se volvía más tenso, el capitán azulcrema marcó la diferencia con una jugada magistral.

El capitán Henry Martin le dio el triunfo al @ClubAmerica y es el MOTM pres. by GEICO 🦅 #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/ykrdw5Ml9d

La jugada, que dejó fuera de acción al defensor Hugo Martín Nervo y al portero Camilo Vargas, fue precedida por una brillante maniobra de Javairo Dilrosun.

Además, Henry llegó a 109 goles con el América y empató al histórico José Alves en la cuarta posición de máximos goleadores azulcremas.

Las Águilas ahora enfrentarán a St. Louis City, equipo al que goleó 4-0 en la anterior Leagues Cup. Menuda revancha tiene el América en este torneo, que en su primera edición fue dominado a fondo por los equipos de la MLS.

Round of 16 is set 🤩 Solo quedan los mejores 💪⚽️ #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/RQKCvTurtU

Fue Érick ‘Chiquito’ Sánchez quien adelantó a los azulcremas al 20', jugada en la que cazó un rebote del portero Camilo Vargas, tras un tiro de Javairo Dilrosun. La jugada se originó de una pérdida de balón de los rojinegros tras un saque de banda.

A pesar de que América dominó en el primer tiempo, no liquidó a los rojinegros, esos que al comienzo del segundo tiempo ya avisaban con un cabezazo de Jeremy Márquez.

El empate cayó al 59' mediante un cabezazo de Rivaldo Lozano, ante la tibia marca de Igor Lichnovsky.

El bicampeón de la @LigaBBVAMX completa los 16 mejores de #LeaguesCup2024@ClubAmerica will host @stlCITYsc at Dignity Health Sports Park on August 13 🏟️ pic.twitter.com/6M9IMGualP